Украина ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов

2019-01-12 00:01 99

 

Все операции с клиентскими картами с ближайшем будущем станут недоступными. Об этом ПриватБанк предупреждает клиентов при помощи SMS-рассылки, сообщает Финансовый клуб.

"Важно! В ночь на 13 января запланированы регламентные работы. Операции по картам будут временно недоступны. Приносим извинения за неудобства", - говорится в SMS.

"Операции по картам, а также работа банкоматов и терминалов будет приостановлена на короткое время - с 00:30 до 4:15. Советуем перенести покупки в Интернете, бронирование билетов и другие операции. Для оплаты товаров или услуг оффлайн в это время рекомендуем иметь с собой достаточное количество наличных. Приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше понимание", - заявили в банке.

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