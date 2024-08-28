Экономика В Украине ввели лимит в 150 тысяч гривен в месяц на любые переводы с карты на карту

2024-08-28 11:28

Национальный банк Украины установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Такое ограничение вводится с 1 октября на полгода, сообщила пресс-служба регулятора.



"Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении.



При этом лимит не будет применяться к счетам волонтеров, отвечающим критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.



Также лимит не действует при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и для переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.



По данным Нацбанка, 98% банковских клиентов совершают переводы, не превышающие сумму 150 тысяч гривен в месяц.



Вместе с тем регулятор надеется, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.



В НБУ объяснили, что "дропы" - это люди, которые за определенную плату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. В целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов.



По данным нескольких крупнейших банков, в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах "дропов".