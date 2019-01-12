Мир Шатдаун в США при Трампе оказался самым продолжительным в истории

2019-01-12 13:30 150

 

Частичная остановка работы американского правительства стала самой длинной в истории страны и обошла предыдущий рекорд, установленный при президенте Билле Клинтоне в 1995-1996 годах. Об этом сообщает ВВС.

В субботу, 12 января, начался двадцать второй день нынешнего "шатдауна". При Клинтоне бюджетный кризис длился 21 день (с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года). Президент Дональд Трамп отказывается одобрить бюджет, если тот не будет включать средства на строительство стены на мексиканской границе. Для этого Белый дом требует 5,7 миллиардов долларов, на что демократы категорически не согласны.

Около четверти работников федерального правительства не работают, пока бюджет не будет согласован. 800 тысяч сотрудников не получают зарплату. В пятницу госслужащие - в том числе охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР - не получили свою первую в этом году зарплату.

Между тем президент Трамп успокоил относительно того, что он собирается объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить необходимые деньги.

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