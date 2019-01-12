Мир "Осколки, дым и крики раненых". Очевидцы описали момент взрыва в центре Парижа

2019-01-12 14:00 222

Очевидцы взрыва булочной в Париже рассказали о том, что происходило в момент пожара на первом этаже. Жители домов, находящихся недалеко от места происшествия, сравнили взрывную волну с землетрясением. об этом сообщает Franceinfo.

"Я была в нескольких метрах от улицы Тревиз, когда услышала очень громкий взрыв. Вокруг были осколки и дым. Я слышала крики раненых: во время взрыва многие сидели за столиками кафе на улице и ждали завтрака", - рассказала журналистка Эмили Молли.

Как сообщает корреспондент RFI с места событий, полиция оцепила район происшествия. Спустя два часа после взрыва спасатели продолжали оказывать первую помощь пострадавшим. На снимках, опубликованных в соцсетях после взрыва, видно, что во время пожара первый этаж здания выгорел почти полностью. В квартирах, расположенных над булочной, выбиты окна.