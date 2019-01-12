Украина Стало известно, когда закроют главную елку страны и что с ней будет дальше

2019-01-12 15:00 147

Торжественное закрытие новогодней локации на Софийской площади в Киеве состоится в воскресенье - в связи с этим запланированы два последних концерта. После демонтируют и главную елку страны, сообщают СМИ. При этом закрытие городка на Подоле запланировано на 19 января.

После новогодних праздников главную новогоднюю елку страны, которая установлена на Софийской площади, и новогоднюю елку, установленную на Контрактовой площади, разберут и отправят на переработку.

"Что касается дальнейшей судьбы елок, то, как и в прошлые годы, ветви пойдут на переработку, а опилки хорошо подходят для мульчирования деревьев и кустарников в Киеве. Как известно, зимний период является настоящим испытанием для растений, а благодаря мульчированию мы сможем уменьшить вероятность пагубного воздействия морозов на культуры", — рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий изданию 44.ua.

Стоит отметить, что глaвную нoвoгoднюю eлку Укрaины-2019, которая установлена в Киеве на Coфийcкoй плoщaди, назвали лучшeй рoждecтвeнcкoй eлкoй в Eврoпe. В рейтинг вошли 16 европейских городов. Втoрoe и трeтьe мecтa зaняли eлки в Вильнюce и Римe.