Украина Польша прекратит таможенное оформление машин на границе с Украиной

2019-01-13 01:38 321

 

Польша прекратит таможенное оформление машин на границе с Украиной с 12 по 14 января 2019 года. Как сообщила пресс-служба фискального ведомства во Львовской области, это связано с временным отключением электронных сервисов.

"Согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21:00 12 января по 3:00 14 января, в пунктах пропуска" Шегини-Медика "," Краковец-Корчева "и" Рава-Русская-Хребенне " будут недоступны отдельные электронные сервисы", - говорится в сообщении.

В частности, работать не будут сервисы e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e -Export, e-Import, e-Status, в связи с чем польской стороной не будет осуществляться оформление и пропуск грузовых автомобилей с товарами в обоих направлениях. Автоперевозчиков просят принять информацию к сведению и выбрать альтернативные маршруты пересечения государственной границы.

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