Украина Из-за кори и гриппа в Украине начали массово закрывать школы на карантин

2019-01-15 09:11 135

В Луцке и Одессе объявили карантин в школах из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ.

"Наблюдается картина увеличения заболевания не только корью, но местами уже есть и грипп достаточно такой непростой формы. Есть заболевания ОРВИ. Таким образом, мы перестраховались, потому что, что греха таить, есть дети в школах и детсадах не привитые", - сообщила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.

Отмечается, что корью в Луцке заболели более 200 учеников. Медики надеются, что карантин не просто позволит остановить процесс распространения болезни, но и даст родителям время на вакцинацию.

Все 27 школ Луцка закрыли до 21 января. По словам педагогов, в новом семестре школьникам придется догонять программу, поэтому количество уроков увеличат.

Также на неделю ввели карантин в школах Одессы. Городские власти рекомендуют сделать прививки от кори и других болезней.

Детские сады, несмотря на рост заболеваемости, будут работать в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе из-за гриппа карантин в образовательных и лечебных учреждениях ввели в Чернигове.