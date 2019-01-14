Из-за кори и гриппа в Украине начали массово закрывать школы на карантин

В Луцке и Одессе объявили карантин в школах из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ.
"Наблюдается картина увеличения заболевания не только корью, но местами уже есть и грипп достаточно такой непростой формы. Есть заболевания ОРВИ. Таким образом, мы перестраховались, потому что, что греха таить, есть дети в школах и детсадах не привитые", - сообщила начальник управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко.
Отмечается, что корью в Луцке заболели более 200 учеников. Медики надеются, что карантин не просто позволит остановить процесс распространения болезни, но и даст родителям время на вакцинацию.
Все 27 школ Луцка закрыли до 21 января. По словам педагогов, в новом семестре школьникам придется догонять программу, поэтому количество уроков увеличат.
Также на неделю ввели карантин в школах Одессы. Городские власти рекомендуют сделать прививки от кори и других болезней.
Детские сады, несмотря на рост заболеваемости, будут работать в обычном режиме.
Напомним, на прошлой неделе из-за гриппа карантин в образовательных и лечебных учреждениях ввели в Чернигове.