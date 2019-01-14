Украина Пять украинских городов вошли в мировой рейтинг лучших по качеству жизни

2019-01-14 20:00 444

Сразу пять украинских городов попали в ежегодный рейтинг городов мира по индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbe.

Всего в список попали 227 городов со всего мира. Среди украинских мегаполисов лидирует Львов, который занимает в рейтинге 175-е место (115,04 баллов), Киев – на 192-м месте (104,46 баллов). На 195 строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), сразу за ней Харьков (101,86) и 202 место у Днепра (94,46).

Лучшим городом мира признана столица Австралии Канберра (224,49 баллов), на втором месте - Эйндховен (Нидерланды, 215,66). Третью строчку рейтинга занимает столица штата Северная Каролина Роли (США, 215,15).

Крорме того, в первую десятку попали: Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).

Уточним, что рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая восемь показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнения, климат.