Украина Пять украинских городов вошли в мировой рейтинг лучших по качеству жизни

2019-01-14 20:00 444

 

Сразу пять украинских городов попали в ежегодный рейтинг городов мира по индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbe.

Всего в список попали 227 городов со всего мира. Среди украинских мегаполисов лидирует Львов, который занимает в рейтинге 175-е место (115,04 баллов), Киев – на 192-м месте (104,46 баллов). На 195 строчке рейтинга по индексу качества жизни оказалась Одесса (102,45), сразу за ней Харьков (101,86) и 202 место у Днепра (94,46).

Лучшим городом мира признана столица Австралии Канберра (224,49 баллов), на втором месте - Эйндховен (Нидерланды, 215,66). Третью строчку рейтинга занимает столица штата Северная Каролина Роли (США, 215,15).

Крорме того, в первую десятку попали: Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).

Уточним, что рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая восемь показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнения, климат.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Путина задумали тайное судилище над пленными украинскими моряками

2019-01-14 19:30 291

В 2019-м украинских водителей ждет налоговый "сюрприз"

2019-01-13 15:00 14640

Названы лучшие гадания на Старый Новый год-2019

2019-01-13 12:00 2823

ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

2019-01-10 19:00 789

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине набирает темпы растаможка автомобилей

2019-01-14 21:00 225

Пять украинских городов вошли в мировой рейтинг лучших по качеству жизни

2019-01-14 20:00 444

На Закарпатье транспортный коллапс - местные власти оказались неготовы к снегу

2019-01-14 17:30 354

Нацкомиссия снизила тарифы на электроэнергию

2019-01-14 17:00 756
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине набирает темпы растаможка автомобилей 2019-01-14 21:00 225
Пять украинских городов вошли в мировой рейтинг лучших по качеству жизни 2019-01-14 20:00 444
На Закарпатье транспортный коллапс - местные власти оказались неготовы к снегу 2019-01-14 17:30 354
Нацкомиссия снизила тарифы на электроэнергию 2019-01-14 17:00 756

Лента

21:30 Сборная Украины узнала соперников по Кубку Федераций
21:00 В Украине набирает темпы растаможка автомобилей
20:30 Лукашенко считает недоразумением конфликт на Донбассе
20:00 Пять украинских городов вошли в мировой рейтинг лучших по качеству жизни
19:34 Эксперт: не понимаю на что рассчитывал Бойко
19:30 У Путина задумали тайное судилище над пленными украинскими моряками
19:00 Польша начала выдавать украинцам меньше виз
18:30 Кандидаты в президенты Украины – кто подал документы в ЦИК
18:14 Команда Бойко действует иррационально
18:00 В 2019 году в Украине начнет работу посол ООН