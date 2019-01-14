Украина В Украине набирает темпы растаможка автомобилей

2019-01-14 21:00 228

Невзирая на затяжные новогодние и рождественские выходные владельцы нерастаможенных автомобилей все активней легализуют свои машины. По данным Министерства финансов, с 25 ноября по 10 января в стране таможенные формальности прошли 24,6 тыс. евроблях. Для сравнения за первые 3 недели действия закона о льготной растаможке украинские номера получили всего 2800 таких авто.

Впрочем, даже новые таможенные еврорекорды пока не дают оснований говорить о решении проблемы еврономеров. Ведь по самым скромным оценкам в Украине насчитывается порядка 800 тыс. нерастаможенных авто, ввезенных в страну в режиме транзита или временного ввоза. Иными словами, льготными условиями за 1,5 месяца действия нового закона воспользовались всего около 3% автолюбителей.

Вместе с тем, ускоренная евролегализация позволила существенно увеличить доходы дотационного Пенсионного фонда. По подсчетам Министерства финансов, растаможка почти 25 тыс. евроблях принесла пенсионерам 1,566 млрд. грн. дополнительных поступлений. 158 млн грн. ПФ заработал за счет уплаты пошлины, 495 млн грн. зачислили от НДС, 738 млн грн. – акцизного налога и еще 174 млн. грн. перечислили средств, которые автомобилисты «добровольно» внесли в госбюджет, чтобы государство не предъявляло к ним претензий за нарушение таможенных правил.

Чиновники также отметили, что в настоящий момент таможенники оформляют порядка 1,5 тыс. евроблях в сутки. При таких темпах, на полную легализацию всех машин на еврономерах уйдет около полутора лет. В то время как переходный период для их владельцев продлится всего 180 дней. А с 24 мая 2019 года к нерастаможенным евробляхам начнут применять «драконовские» санкции.