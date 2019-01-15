Курьезы фото Трамп за свои деньги закупил в Белый дом три сотни гамбургеров и порций пиццы

2019-01-15 15:46 258

Президент США Дональд Трамп на фоне прекращения работы правительства заказал в Белый дом фастфуд за свой счет для торжественного приема футболистов команды Clemson Tigers. 

"У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри - все наши любимые продукты", - отметил Трамп во время приема в честь победителей национального чемпионата колледжей по американскому футболу.

На вопрос репортера о любимом фастфуде Трампа он ответил, что "если фастфуд американский, то нравится все".

В то же время издание отмечает, что из-за прекращения работы правительства часть сотрудников Белого дома находится в неоплачиваемом отпуске. В связи с этим президент решил лично оплатить еду для мероприятия.

Во сколько Трампу обошелся весь фастфуд, не сообщается. Глава США подчеркнул, что не хотел откладывать мероприятие из-за длительного шатдауна.

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