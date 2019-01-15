Украина В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа

2019-01-16 15:14 201

По мнению главы Минздрава, вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и во время эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо. Даже, если речь идет о усиленной вакцинации. 

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер за этот период.

"Единственный адекватный ответ для предупреждения новых случаев инфекции — усиленные меры по вакцинации — чтобы каждый ребенок, который еще не имеет прививки от кори и не имеет медицинских противопоказаний, безотлагательно получил свою защиту", - уверяет Супрун.

Также Супрун утверждает, что заявления о недопустимости мер усиленной вакцинации против кори в период эпидсезона гриппа не имеют под собой научно обоснованных подтверждений.

"Один из аргументов — вроде вакцины против кори (КПК) имеют способность подавлять иммунитет, поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори. Зато исследования указывают обратное...

Вакцина КПК не повышает риски этих инфекций. То есть не "перегружает"” иммунную систему, не ослабляет защиту. Поэтому применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом (эпидемии, кстати, не зафиксировано в Украине) безопасно", - пишет Супрун.

Также она развенчивает миф, что иммунитет после вакцинации будет слабее и достижения высокого уровня коллективного иммунитета (единственный путь остановить вспышки болезни) все равно не произойдет.

 

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