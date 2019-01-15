Мир Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии

2019-01-15 20:30 183

 

Трамп в ходе телефонных переговоров заверил Эрдогана о решении вывести войска из Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении исторически значимого взаимопонимания с американским лидером Дональдом Трампом касательно ситуации в Сирии. Об этом он заявил во вторник, 15 января, комментируя итоги переговоров лидеров стран, сообщает газета Sabah.

"Мне кажется, что мы с президентом США Дональдом Трампом относительно Сирии достигли исторически значимого взаимопонимания. И Турция сделает все от нее зависящее. Мы также договорились предпринимать конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки достичь показателя в $75 млрд в сфере двусторонней торговли", - сказал президент Турции.

Эрдоган также подтвердил намерение республики создать буферную зону на севере Сирии.

"Президент США Трамп в ходе телефонных переговоров вчера вновь заверил меня о решении вывести войска из Сирии. Мы приняли решение продолжить наши контакты по всем вопросам касательно Сирии, включая зону безопасности, которая будет создана Турцией", - добавил Эрдоганю

Ранее сообщалось, что в ходе разговора Трамп выразил желание работать вместе по вопросу безопасности на северо-востоке Сирии.

Перед этим Трамп пригрозил Турции санкциями в случае ударов по курдским силам в Сирии. Американский президент призвал Анкару к созданию 20-мильной зоны безопасности на севере Сирии.

В ответ спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара в Сирии борется не с курдами, а с террористами. В Анкаре подчеркнули, что не следует путать курдов в Сирии с боевиками группировок, ведущих террористическую деятельность.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Эрдогана четко дали понять, что плевать хотели на угрозы Трампа

2019-01-15 15:12 324

Шатдаун в США при Трампе оказался самым продолжительным в истории

2019-01-12 13:30 912

Пентагон начал вывозить из Сирии ценную военную технику и оборудование

2019-01-11 17:32 1005

Помпео заявил, что армия США ликвидировала уже 99% халифата

2019-01-08 10:41 783

Еще новости в разделе "Мир"

Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии

2019-01-15 20:30 183

Таиланд порадовал украинских туристов

2019-01-15 17:30 207

Польский суд арестовал убийцу мэра Гданьска на три месяца

2019-01-15 12:43 288

New Line Cinema готовит продолжение культового ужастика "Пункт назначения"

2019-01-14 15:46 498
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии 2019-01-15 20:30 183
Таиланд порадовал украинских туристов 2019-01-15 17:30 207
Польский суд арестовал убийцу мэра Гданьска на три месяца 2019-01-15 12:43 288
New Line Cinema готовит продолжение культового ужастика "Пункт назначения" 2019-01-14 15:46 498

Лента

20:30 Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии
20:00 Нардеп Лещенко засветил в Раде носки с веселыми "какашками"
19:30 Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года
19:00 Стало известно, кого разыскивают за избиение Dzidzio
18:30 США: Россия должна немедленно освободить украинских моряков
18:00 ​Страна ЕС готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
17:30 Таиланд порадовал украинских туристов
17:00 Савченко обвиняет СБУ в блокировании ее регистрации кандидатом в президенты
16:30 Информация для тех, кто покупает валюту на «черном рынке»
фото 15:46 Трамп за свои деньги закупил в Белый дом три сотни гамбургеров и порций пиццы