Мир Таиланд порадовал украинских туристов

2019-01-15 17:30 210

 

Льготный визовый режим в королевстве будет действовать до 14 апреля

До 14 апреля 2019 года правительство Таиланда продлило отмену платы за визу по прибытию (visa-on-arrival) для посетителей из 20 стран, включая Украину. Об этом сообщает Туристическое управление Таиланда в Украине.

В сообщении уточняется, что плата не взимается при условии, что пребывания в стране не превышает 15 дней.

Предоставление бесплатных туристических виз по прибытию было введено с 15 ноября 2018 года.

Кроме украинцев бесплатные туристические визы по прибытию получили граждане еще 19 стран.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, за девять месяцев 2018 года Таиланд посетили более 28 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в 2017 году). Они потратили $42,9 млрд, что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года..

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