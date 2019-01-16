Украина Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества

2019-01-16 11:14 81

В городах Борислав и Сходница жители получают воду только с шести до девяти часов вечера. Такое решение было принято из-за подорожания электроэнергии.

С 1 янвпря 2019 года в Украине увеличилась стоимость газа. Это повлекло соответственно подорожание горячего водоснабжения и тепла. О подорожании электроэнергии для водоканалов сообщил бывший член НКРЭКУ, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Поскольку водоканал не имеет столько денег платить по новому тарифу, то города Борислав и Сходница во Львовской области перешли на подачу холодной воды потребителям только 3:00 в сутки: с 18.00 до 21.00. Такой сухой результат "реформ" для жителей тех городов", - написал Герус.

По его словам, такая же ситуация была в прошлом году в городах Смела, Каменское, городах Луганской области.

Также для водоканалов отменили двухзонный тариф и лишили возможности закачивать воду в ночное время суток по меньшей стоимости. Из-за всего это водоканалы часто не имеют возможности оплатить по новым тарифам.

Виктория ГОРОВАЯ.