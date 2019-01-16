Украина Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму

2019-01-16 14:45 189

Телефонный мошенник выманил у 15-летней дочери нардепа из Блока Порошенко Юрия Соловья около 140 тысяч гривен.

Как сообщает издание "Курс", злоумышленник позвонил ребенку и сказал, что ее родители попали в ДТП и нужно передать деньги таксисту, который должен был доставить их из Ивано-Франковска в Одессу. Девушка дала таксисту 1575 евро и 87,5 тысяч гривен.

Нардеп сообщил о преступлении в полицию, после чего правоохранители разыскали и задержали таксиста. У него изъяли средства и взяли объяснения. Деньги вернули Соловью. Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что мошенник звонил из Одессы. По предварительной версии следствия, таксист не состоял в сговоре с мошенниками и не является соучастником преступления.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске нардепа от БПП Юрия Соловья уже обокрали на 100 тыс. грн.