Украина Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму

2019-01-16 14:45 189

Телефонный мошенник выманил у 15-летней дочери нардепа из Блока Порошенко Юрия Соловья около 140 тысяч гривен.

Как сообщает издание "Курс", злоумышленник позвонил ребенку и сказал, что ее родители попали в ДТП и нужно передать деньги таксисту, который должен был доставить их из Ивано-Франковска в Одессу. Девушка дала таксисту 1575 евро и 87,5 тысяч гривен.

Нардеп сообщил о преступлении в полицию, после чего правоохранители разыскали и задержали таксиста. У него изъяли средства и взяли объяснения. Деньги вернули Соловью. Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что мошенник звонил из Одессы. По предварительной версии следствия, таксист не состоял в сговоре с мошенниками и не является соучастником преступления.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске нардепа от БПП Юрия Соловья уже обокрали на 100 тыс. грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива

2018-12-20 18:30 945

Путин пояснил, почему не хочет говорить с Порошенко по телефону

2018-12-05 18:30 1410

фото Арестована банда технарей, сумевшая обмануть банковские терминалы по всей стране

2018-11-21 10:41 1227

Политолог: В АП благословили альянс Оппоблока и «За життя!»

2018-11-06 13:28 1200

Еще новости в разделе "Украина"

Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%

2019-01-16 15:46 177

В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа

2019-01-16 15:14 198

Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму

2019-01-16 14:45 189

Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ

2019-01-16 13:44 954
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40% 2019-01-16 15:46 177
В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа 2019-01-16 15:14 198
Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму 2019-01-16 14:45 189
Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ 2019-01-16 13:44 954

Лента

17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста
17:00 Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью
16:30 Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков
15:46 Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%
15:14 В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа
14:45 Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму
14:12 Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев
13:44 Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ
13:16 Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве
12:43 Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами