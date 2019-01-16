Украина Украина получила от растаможки "евроблях" два миллиарда гривен

2019-01-16 21:30 138

Государственный бюджет Украины получил 2 миллиарда гривен от растаможивания 30 тысяч автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"На сегодняшний день государственный бюджет получил 2 млрд грн от растаможивания этих автомобилей. Растаможено более 30 тысяч автомобилей из более 500 тысяч ", - отметил представитель Минфина.

По его словам, ожидается, что всего украинцы растаможат 250-300 тысяч автомобилей на еврономерах.

Кроме того Верланов подчеркнул, что для Минфина и Пенсионного фонда эти поступления стали "приятным и незапланированным доходом".