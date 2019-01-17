Украина КАРТА Массированные обстрелы на Донбассе: число раненых выросло до десяти

2019-01-17 11:42 201

За минувшие сутки сепаратисты Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Пострадали десять военных

Как сообщили в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север огонь по позициям украинских войск из ПТРК открывался в районе поселка Троицкое, а из гранатометов вблизи населенных пунктов Южное и Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи Чермалыка, Новоселовки Второй, Невельского, Авдеевки, Песков, Марьинки и Красногоровки.

"В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы (акубаротравмы)", - сообщают в штабе ООС.