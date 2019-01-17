Украина Эпидемия гриппа: школы Киева начали массово закрывать на карантин

2019-01-17 15:14 267

Вследствие карантина из-за гриппа в 13 школах Киева (188 классов) приостановлен образовательный процесс.

Как сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы, речь идет о школе №132 в Голосеевском районе (один класс), Скандинавской гимназии в Дарницком районе (один класс), школы №9 (40 классов), №168 (30 классов), №143 (35 классов), №20 ( 33 класса), №299 (11 классов) в Оболонском районе, Предславинской гимназии №56 (12 классов) в Печерском районе, школы №235 (пять классов), Сузір'я(один класс), ЕКО №198 (один класс) в Святошинском районе и школы №164 (восемь классов), №121 (десять классов) в Соломенском районе.

По данным ведомства, всего в Киеве по разным причинам на занятиях отсутствуют 14% учащихся (более 40,7 тыс. человек).

Ранее в Луцке и Одессе объявили карантин в школах из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ. Также сообщалось, что на прошлой неделе из-за гриппа карантин в образовательных и лечебных учреждениях ввели в Чернигове.