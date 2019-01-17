Украина Как будут платить пенсии в Украине в 2019 году

2019-01-17 19:30 393

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год. По данным Минсоцполитики, доходную часть определили в размере 398 178,1 млн грн, а расходную в 397 734,1 млн грн. Чиновники считают, что этого должно хватить на выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда в соответствии с законодательством и уверяют, что бюджет ведомства сбалансирован.

По оценкам экспертов, дефицит Пенсионного фонда составит примерно 168 млрд гривен, такие же данные приводит и Минсоцполитики.

«Пенсионный фонд за последние годы значительно увеличил свой дефицит. В утвержденном бюджете на 2019 год этот дефицит составляет около 168 млрд грн из общего бюджета 398 млрд грн, который должен пойти на выплату пенсий. Для сравнения — в 2018 году он составлял 160 млрд грн. Меры по сокращению этого дефицита, которые декларировались последние годы, эффекта не дали. Эти же проблемы закладываются на 2019 год», - объяснил UBR.ua первый заместитель главы Совместного представительного органа стороны работодателей на национальном уровне Анатолий Кинах.

В прошлом году Пенсионный фонд получил за счет поступления Единого социального взноса 309,3 млрд грн, из которых 180,7 млрд грн - собственные средства Пенсионного фонда.