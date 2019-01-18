Украина видео Отец киевского школьника за плохое поведение жестоко избил учителя

2019-01-18 13:15 210

В одной из Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел днем на школьном дворе. Причиной конфликта стало то, что учитель накричал на ученика из-за плохого поведения. Ребенок расплакался и пожаловался родителям.

Позже учитель извинился перед учеником и перед его отцом, однако последнего это не успокоило. Сперва он ударил учителя на школьном дворе, а потом добивал уже за территорией лицея.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку". Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", - рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.