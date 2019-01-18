Одна из наиболее известных моделей plus-size Тесс Холлидей показала свою тренировку в спортзале. Видео появилось на официальной странице модели в Instagram.
На ролике оказано, как девушка, которая сегодня имеет титул самой полной модели мира, поднимает небольшие гантели, присаживаясь на спортивный пуфик. Также Тесс работала с тренажером для рук и выполняла прогибы.
Вместе с роликом Холлидей опубликовала большой текст, в котором призывает всех любить свое тело.
Видео тренировки можно посмотреть ТУТ