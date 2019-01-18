фото-видео фото + видео Прогибы, пуфик и гантели: Как тренируется самая пышная модель plus-size Тесс Холлидей

2019-01-18 22:12 216

Одна из наиболее известных моделей plus-size Тесс Холлидей показала свою тренировку в спортзале. Видео появилось на официальной странице модели в Instagram.

На ролике оказано, как девушка, которая сегодня имеет титул самой полной модели мира, поднимает небольшие гантели, присаживаясь на спортивный пуфик. Также Тесс работала с тренажером для рук и выполняла прогибы.

Вместе с роликом Холлидей опубликовала большой текст, в котором призывает всех любить свое тело.

Видео тренировки можно посмотреть ТУТ