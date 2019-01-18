Украина фото В Закарпатской области сошла лавина - перекрыла трассу Н-09 "Мукачево - Львов"

2019-01-18 12:14 192

В Карпатах сошла лавина и перекрыла для движения транспорта участок дороги Н-09 на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Инцидент произошел в Закарпатской области 18 января, около 4:00, на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, 152 км(в селе Деловое Раховского района). Лавина полностью перекрыла движение транспорта.

Объем лавины - 300-350 куб. м, высота снега на дороге - около 2 м, длина - около 30 м.

Коммунальная служба еще работает над устранения последствий лавины с проезжей части.

"С утра движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсном режиме", - добавили в ведомстве.