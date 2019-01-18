Политика У Гройсмана обвинили получателей субсидий в двойном перерасходе газа

2019-01-18 15:46 318

У Гройсмана заговорили о том, что субсидии провоцируют у граждан Украины излишнюю расточительность. Так, вице-премьер Павел Розенко заявил, что украинцы, которые получают госпомощь, потребляют почти вдвое больше газа, чем те, у кого льготы нет.

"У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии примерно в 1,8-2 раза больше, чем у людей, которые не получают субсидии. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии", - пояснил чиновник.

СУБСИДИИ БУДУТ ДАВАТЬ ДЕНЬГАМИ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ДОМОХОЗЯЙСТВАМ

При этом Розенко пообещал, что Кабмин не будет ограничивать никого в получении субсидии.

"Мы просто даем людям механизм, чтобы они почувствовали свою собственную заинтересованность в том, что энергоносители можно использовать, и всю экономию от потребления электроэнергии, газа он может использовать на собственные нужды", - пояснил он.

ПОЛУЧИВШИЕ СУБСИДИИ ВЕРНУТ СТРАНЕ 5 МИЛЛИАРДОВ, - РЕВА

Говоря о монетизации субсидий, вице-премьер отметил, что данный механизм непростой и имеет свои риски. В частности, он отметил возможность того, что люди, получающие наличные в качестве субсидии, могут не платить ими за коммунальные услуги.