Украина Православная церковь Украины не подчиняется Константинополю, - Епифаний

2019-01-18 15:15 57

Как заявил предстоятель Православной Украинской церкви Епифаний на открытии памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах, Украинская церковь не подчиняется Константинополю.

"Наши противники говорят о том, что у нас нет настоящей автокефалии, мол, мы подчинены Константинополю. Это неправда. Этот документ, Томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно Томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей. В скором времени, я верю, мы получим признание и от наших сестер-церквей, которые признают этот акт Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефального статуса Украинской церкви", - сказал он.

По его словам, Томос он получил от имени всех православных украинцев и автокефалия - это большая ответственность.

"Господь сподобил мне получить Томос из рук Патриарха Варфоломея, но я это сделал от имени всех вас, православных украинцев, которые также молились, болели и ждали это историческое событие, потому что именно мы совместно достигли того, чего хотели наши предки, за что боролись", - сказал Епифаний.