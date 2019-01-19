Мир В РФ увидели гонку вооружений в стратегии ПРО США

2019-01-19 12:00 195

В Москве призвали Вашингтон отказаться от попыток перезапустить "рейгановскую программу звездных войн".

В МИД России вызвала "серьезную озабоченность" новая стратегия развития американской системы противоракетной обороны, представленная накануне президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства, опубликованном в пятницу, 18 января.

"Содержание этого документа не может не вызывать самой серьезной озабоченности. Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов. В этом плане американский документ продолжает линию, уже прочерченную в обновленных администрацией Дональда Трампа Стратегии национальной безопасности и Ядерной доктрине США", - говорится в сообщении.

Озвученная Пентагоном идея уничтожения ракет других стран "до их запуска" означает превентивный удар, такая логика лежала в основе гонки вооружений, приводившей мир "на грань катастрофы", заявили в МИД РФ.