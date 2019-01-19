Мир Украина может получить 22 новых безвиза

2019-01-19 10:30 261

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня абсолютно спокойно граждане Украины без виз могут ездить в 86 стран мира, из них в 34 нужен биомeтричний паспорт. Из других 112 государств в 54 - упрощенный въезд, это частичный безвиз - или электронная виза, или виза по прибытию. Еще в 58 государств нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях", - сказал Климкин.

"По состоянию на сегодня мы ведем переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами. В ближайшее время начнутся переговоры еще с несколькими странами", - отметил министр.