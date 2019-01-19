Украина Права без автошколы: украинских водителей ждут перемены

2019-01-19 13:00 189

 

В Украине предлагают существенно упростить процедуру выдачи водительского удостоверения и отменить обязательное прохождение автошколы.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Он напомнил, что за действующими нормами для получения права водить автомобиль нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур, а перед экзаменом пройти обязательные платные 140-часовые курсы.

Замминистра отмечает, что такую сложную формальную процедуру целесообразно поменять и внедрить:

возможность выбирать программу подготовки (с помощью курсов либо самостоятельно) и ввести институт экзаменаторов;

упрощенное получение медицинской справки и ее подачу в онлайн-режиме.

В частности, в Украине могут сократить список врачей, осмотр которых надо пройти для получения водительского удостоверения.

"Опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что это можно сделать и этим жизнь граждан будет проще и комфортнее", — написал Парцхаладзе.

"Эти изменения предлагаются в поручении МВД Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и другим заинтересованными органам по итогам расширенного заседания рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах", — отметил он.

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