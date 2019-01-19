Украина Крещенские приметы – что можно и что нельзя делать на Крещение

2019-01-19 13:30 264

С давних пор с Крещением связывают различные приметы. По старинному поверью в полночь небеса открываются и случаются чудеса, загаданное в этот миг желание обязательно сбудется. Все сновидения на 19 января считаются вещими и скрывают особые послания судьбы. Иногда их специально «заказывают»: перед тем, как ложиться в постель продумывают то, что желали увидеть, настраивают себя на определенную проблему, решение которой предполагается увидеть. Без «настроек» сны на Крещение как правило открывают секреты семьи, и спящий получает ясные инструкции на будущее.

Если 19 января идет сильный снег, то урожай будет таким же щедрым.

Какая погода 18 января - такой она будет и на масленицу.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – жди богатого урожая.

Если выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.

Если слышится громкий лай собак – охота и рыбалка будут удачными.

Если кто-то из членов семьи болеет, его нужно обложить крещенским снегом, и болезнь отступит.

Если в ночь на Крещение на небе большой месяц, то весной будет большой паводок.

Оттепель – к урожаю. Ясный день – к неурожаю.

Ветер подует с юга – будет грозовое лето.

Если в окно на Крещение постучит птица, то души умерших просят для себя молитв и богоугодных дел во имя их прощения.

Если в этот день будет метель – такая же погода будет и на Масленицу, если сильные южные ветры – лето будет грозовое.

Девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой парень – хорошая примета, если старик – недобрый знак.

Чтобы уберечь дом от сатаны, над окнами и дверями хозяйки чертили крестики.

Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно было набрать воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру протереть ею обувь домашних. После этого вода выливалась в отхожее место.

Что нельзя делать на Крещение

Пить спиртное.

Ругаться матом или думать плохое.

Плакать. Кто будет лить слезы в этот день – будет плакать до следующего праздника.

Стирать (чтобы не осквернить воду).

Убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, вязать и шитью.

Оставить в праздничную обувь за порогом сулит болезни.

Попавший под крещенский снегопад ожидал удачи в делах.

В праздник не разрешалось выбрасывать мусор, чтобы не потерять семейное счастье вместе с ним.