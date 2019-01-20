Мир Трамп предложил план по завершению "шатдауна"

2019-01-20 13:00 294

Американский президент готов продлить статус некоторых категорий мигрантов в США, а также регулярно обсуждать проблемы иммиграции.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме 19 января представил план по восстановлению работы правительства страны, сообщает Reuters.

Американский лидер пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.

Трамп уверен, что стена сможет защитить США от нелегальных иммигрантов и наркотиков.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.