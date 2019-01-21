Украина В Госфискальной службе признали, что бизнес вынужден платить зарплаты в конвертах

2019-01-21 14:15 222

В Украине около половины предприятий официально не трудоустраивают сотрудников и выплачивают зарплату "в конвертах".

"Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства оканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", – заявил и.о. замглавы Госфискальной службы Евгений Бамбизов, передает "Обозреватель".

Чиновник напомнил, что осенью 2018 года было издано распоряжение Кабмина Украины относительно мероприятий на рынке труда.

"За три осенних месяца и за декабрь мы имеем 500 тысяч трудоустроенных лиц. А всего в 2018 году было трудоустроено около 600 тысяч людей. За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года", – сообщил Бамбизов.

Чиновник напомнил, что "официально трудоустроенный работник даже на минимальную зарплату – уже хоть какая-то социальная гарантия для него и налоги для государственного и местного бюджета".