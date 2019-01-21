Украина За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев

2019-01-22 14:12 117

Как сообщает Госстат, количество безработных за последний месяц 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 40,7 тысяч и составило 341,7 тысяч человек.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы вырос до 1,3% (в октябре 2018 года было 1,1%).

Более всего в декабре возросло количество безработных в сельской местности - на 32,7 тысяч (до 158,5 тысяч). В городах число безработных увеличилось всего на 8 тысяч - до 183,2 тысяч человек.

Средний размер пособия по безработице в декабре увеличился на 206 грн и составлял 2876 грн. Количество вакансий в декабре сократилось до 58,4 тысяч, тогда как в ноябре 2018 года было 81,2 тысяч.

Данные Госстата по безработице не учитывают информацию из временного оккупированного Крыма и ОРДЛО.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Human Rights Watch обвинила Порошенко в жестком ограничении свободы слова

2019-01-22 13:45 147

Стало известно, как Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине

2019-01-21 16:30 585

В Госфискальной службе признали, что бизнес вынужден платить зарплаты в конвертах

2019-01-21 14:15 453

КАРТА Сегодня Украину накроет новая волна снегопадов, к ночи резко похолодает

2019-01-21 11:12 507

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС

2019-01-22 15:13 36

За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев

2019-01-22 14:12 117

документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет

2019-01-22 13:33 168

фото В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах

2019-01-22 12:44 204
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС 2019-01-22 15:13 36
За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев 2019-01-22 14:12 117
документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет 2019-01-22 13:33 168
фото В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах 2019-01-22 12:44 204

Лента

КАРТА 15:13 Затишье на Донбассе: сепаратисты всего два раза обстреляли позиции сил ООС
14:46 В РФ вооруженный пассажир захватил самолет и потребовал везти его в Афганистан
14:12 За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев
13:45 Human Rights Watch обвинила Порошенко в жестком ограничении свободы слова
документ 13:33 ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет
13:16 Полузащитник Кевин Де Брюйне не захотел переходить в мадридский Реал
фото 12:44 В Киеве грузовик Нацгвардии наехал на иномарку на евробляхах
12:15 Субсидии деньгами выдадут только раз, за неделю до выборов, - экс-министр ЖКХ
фото 11:43 Порошенко в ермолке помолился у Стены Плача в Иерусалиме
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:14 День Соборности: какие улицы Киева сегодня перекроют