Украина За минувший месяц работу потеряли более 40 тысяч украинцев

2019-01-22 14:12 117

Как сообщает Госстат, количество безработных за последний месяц 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 40,7 тысяч и составило 341,7 тысяч человек.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы вырос до 1,3% (в октябре 2018 года было 1,1%).

Более всего в декабре возросло количество безработных в сельской местности - на 32,7 тысяч (до 158,5 тысяч). В городах число безработных увеличилось всего на 8 тысяч - до 183,2 тысяч человек.

Средний размер пособия по безработице в декабре увеличился на 206 грн и составлял 2876 грн. Количество вакансий в декабре сократилось до 58,4 тысяч, тогда как в ноябре 2018 года было 81,2 тысяч.

Данные Госстата по безработице не учитывают информацию из временного оккупированного Крыма и ОРДЛО.