Украина КАРТА Число обстрелов в зоне ООС на Донбассе растет, есть пострадавшие

2019-01-21 12:45 219

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 16 раз нарушили новогодне-рождественский режим прекращения огня, ранение получил украинский солдат.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: четыре раза – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово; из ПТРК, гранатометов – возле поселка Каменка; дважды из минометов калибра 82 мм. и гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 82 мм. – возле поселка Водяное; из гранатометов различных систем – возле населенных пунктов Широкино и Красногоровка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении штабаООС,

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, один боевик был уничтожен, еще двое получили ранения.