Мир Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты

2019-01-21 17:30 369

 

Безрецептурные лекарства от простуды могут спровоцировать смертельные инфаркты и инсульты.

К такому пугающему выводу пришли учёные из UPMC Pinnacle в Пенсильвании, сообщает МедикФорум.

Многие люди страдают от гипертонии, а это значит, что многие из них подвергают свое здоровье смертельному риску, когда покупают в аптеках безрецептурные препараты от простуды и гриппа. Особенно тщательно люди с неконтролируемым, то есть устойчиво повышенным артериальным давлением или болезнями сердца должны избегать приема противозастойных препаратов от насморка, как показало исследование. В целом, для всего населения, включая и людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, подобного рода препараты представляют определенную опасность.

Дело в том, что в этих лекарствах используются некоторые активные ингредиенты, которые увеличивают артериальное давление. Противозастойные препараты уменьшают приток жидкости в синусы, высушивая их и сокращая интенсивность насморка. Но они также сужают и кровеносные сосуды. В этих препаратах используются такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые могут быть очень опасными для сердечно-сосудистой системы.

«Если вы страдаете от гипертонии или болезней сердца, то последнее, что вам на этом свете нужно, так это сужать кровеносные сосуды, — рассказывают ученые. — Это намного увеличивает опасность обострений. Ну а обострения при гипертонии череваты инфарктом или инсультом. Мы подчеркиваем, что в группе риска находятся и люди, не страдающие от гипертонии или болезней сердца, им тоже нужно принимать сосудосужающие препараты с очень большой осторожностью».

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