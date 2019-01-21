Украина В Украине резко сократилось число получателей субсидий - Минсоцполитики

2019-01-21 18:30 306

 

Министр соцполитики отметил, что количество субсидиантов считают по окончанию отопительного сезона.

Если в 2017 году государственную субсидию получали около 6,9 миллионов семей, то в 2018 году их число составило около 4 миллионов. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 21 января.

Рева отметил, что количество субсидиантов считают по окончанию отопительного сезона, когда видно, кто реально платил по тем льготным условиям, которые предоставило государство на зимний период. Как правило, эту цифру видно к концу апреля.

"В прошлом году это были 6,9 миллионов семей. На сегодняшний день их около 4 миллионов. Но процесс назначения субсидий продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года и декабря 2017 года, то они отличаются приблизительно на миллион людей", - сказал министр.

По словам Ревы, такое сокращение количества семей, нуждающихся в субсидиях, вызвано, прежде всего, требованием аргументировать "нулевой доход".

"Например, у нас было 923 000 домохозяйств, которые показывали "нулевые" доходы. И раньше им вопросов не ставили. Но сейчас, когда мы попросили объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии", - рассказал министр.

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