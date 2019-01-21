Мир Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России

2019-01-21 21:30 237

В январе 2019 года президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне Обзорный доклад по противоракетной обороне (ПРО), который содержит, в частности, план по сдерживанию России И Китая.

В документе отмечается текущая опасность Ирана и КНДР для Соединенных Штатов, но отдельное внимание уделяется угрозе будущего – гиперзвуковым и крылатым ракетам, а также космическому оружию, создаваемым Китаем и РФ, пишет "Лента.ру".

При этом указано, что союзники по НАТО якобы должны обороняться не только от Ирана, но и от России, причем — за свой счет, покупая оружие в том числе и у США.

Одно из предложений предусматривает использование зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA в качестве перехватчиков баллистических ракет средней и межконтинентальной дальностей.

Другим предложением, которое прописано в обзоре 2019 года, значится размещение на базе Форт-Грили (Аляска) 20 наземных комплексов перехвата баллистических ракет. В настоящее время в США насчитывается 44 подобных комплекса, расположенных, кроме Форт-Грили, на базе Ванденберг (Калифорния).

Кроме противоракет, американскую систему ПРО усилят радарами. Речь идет прежде всего о радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar).

Еще одно предложение Трампа – размещение вооружения в космосе. Речь идет о сети низкоорбитальных спутников, датчики которых должны быть способны гарантированно зафиксировать пуски баллистических ракет и гиперзвукового оружия из заранее выбранных локальных областей планеты, а также о разработке высотного беспилотника, оснащенного лазером, способным поражать ракеты.