Мир Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России

2019-01-21 21:30 237

 

В январе 2019 года президент США Дональд Трамп представил в Пентагоне Обзорный доклад по противоракетной обороне (ПРО), который содержит, в частности, план по сдерживанию России И Китая.

В документе отмечается текущая опасность Ирана и КНДР для Соединенных Штатов, но отдельное внимание уделяется угрозе будущего – гиперзвуковым и крылатым ракетам, а также космическому оружию, создаваемым Китаем и РФ, пишет "Лента.ру".

При этом указано, что союзники по НАТО якобы должны обороняться не только от Ирана, но и от России, причем — за свой счет, покупая оружие в том числе и у США.

Одно из предложений предусматривает использование зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA в качестве перехватчиков баллистических ракет средней и межконтинентальной дальностей.

Другим предложением, которое прописано в обзоре 2019 года, значится размещение на базе Форт-Грили (Аляска) 20 наземных комплексов перехвата баллистических ракет. В настоящее время в США насчитывается 44 подобных комплекса, расположенных, кроме Форт-Грили, на базе Ванденберг (Калифорния).

Кроме противоракет, американскую систему ПРО усилят радарами. Речь идет прежде всего о радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar).

Еще одно предложение Трампа – размещение вооружения в космосе. Речь идет о сети низкоорбитальных спутников, датчики которых должны быть способны гарантированно зафиксировать пуски баллистических ракет и гиперзвукового оружия из заранее выбранных локальных областей планеты, а также о разработке высотного беспилотника, оснащенного лазером, способным поражать ракеты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп предложил план по завершению "шатдауна"

2019-01-20 13:00 588

В РФ увидели гонку вооружений в стратегии ПРО США

2019-01-19 12:00 606

Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун

2019-01-18 14:43 711

У Меркель заявили, что Северный поток-2 прошел точку невозврата - его не остановить

2019-01-18 10:39 750

Еще новости в разделе "Мир"

Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России

2019-01-21 21:30 237

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек

2019-01-21 19:31 282

видео В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

2019-01-21 19:00 588

Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты

2019-01-21 17:30 366
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России 2019-01-21 21:30 237
В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек 2019-01-21 19:31 282
видео В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня 2019-01-21 19:00 588
Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты 2019-01-21 17:30 366

Лента

22:00 Украинцы смогут снимать наличные с карты на кассе супермаркета
21:30 Путину бой: США озвучили жесткий план подавления России
21:00 В Украине меняют правила выдачи водительских прав
20:30 Еврокомиссия внесла предложение по транзиту газа
20:00 Украинцы лишились мест в некоторых комитетах ПАСЕ
19:31 В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 9 человек
видео 19:00 В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня
18:30 В Украине резко сократилось число получателей субсидий - Минсоцполитики
18:00 В Украине похолодает до -17 градусов
17:30 Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты