Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК День Соборности: какие улицы Киева сегодня перекроют

2019-01-22 11:14 222

Сегодня, 22 января, по случаю празднования Дня Соборности Украины в центре Киева будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного.

Как сообщает пресс-служба МВД, с утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:

  • ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской)
  • Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской)
  • Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской)
  • ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка)
  • ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)
  • ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)
  • пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской)
  •  ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской)
  • ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской)

С 10:15 до 10:25 – на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи, у памятника погибшим во время Революции достоинства.

Движение транспорта частично будет ограничительно с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по улицам Михайловской, Крещатику, Европейская площади и до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи.

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