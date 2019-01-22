Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК День Соборности: какие улицы Киева сегодня перекроют

2019-01-22 11:14 222

Сегодня, 22 января, по случаю празднования Дня Соборности Украины в центре Киева будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного.

Как сообщает пресс-служба МВД, с утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:

ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской)

Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской)

Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской)

ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка)

ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)

ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда к Михайловского переулка)

пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской)

ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской)

ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской)

С 10:15 до 10:25 – на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи, у памятника погибшим во время Революции достоинства.

Движение транспорта частично будет ограничительно с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по улицам Михайловской, Крещатику, Европейская площади и до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи.