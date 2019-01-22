Сегодня, 22 января, по случаю празднования Дня Соборности Украины в центре Киева будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного.
Как сообщает пресс-служба МВД, с утра до окончания торжественных мероприятий будет перекрыто движение на таких участках:
С 10:15 до 10:25 – на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи, у памятника погибшим во время Революции достоинства.
Движение транспорта частично будет ограничительно с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по улицам Михайловской, Крещатику, Европейская площади и до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи.