Петр Порошенко прервал свой, как его называют политологи, всеукраинский предвыборный тур "Томос" ради посещения святых мест Иерусалима. В Сеть попали фото, на которых президент в ермолке (головной убор благочестивого еврея) молится у Стены Плача.
"Молитва за благополучие Украины и Израиля у "Стены Плача" в Иерусалиме", - написал главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше-Реувен Асман в Facebook.
Напомним, Президент Украины с двухдневным официальным визитом побывал в Израиле. В рамках его Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли.
Также президент встретился со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном. Они обсудили ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами.