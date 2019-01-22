Политика фото Порошенко в ермолке помолился у Стены Плача в Иерусалиме

2019-01-22 11:43 300

Петр Порошенко прервал свой, как его называют политологи, всеукраинский предвыборный тур "Томос" ради посещения святых мест Иерусалима. В Сеть попали фото, на которых президент в ермолке (головной убор благочестивого еврея) молится у Стены Плача.

"Молитва за благополучие Украины и Израиля у "Стены Плача" в Иерусалиме", - написал главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше-Реувен Асман в Facebook.

Напомним, Президент Украины с двухдневным официальным визитом побывал в Израиле. В рамках его Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

Также президент встретился со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном. Они обсудили ратификацию Соглашения о свободной торговле между странами.