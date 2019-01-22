Украина Профсоюз учителей Киева потребовал от ГПУ и МВД арестовать агрессивного отца

2019-01-23 12:15 240

Украинские учителя потребовали законодательно защитить их от побоев и унижений. С таким открытым призывом к Верховной Раде, ГПУ и МВД обратился столичный профсоюз педагогов.

Об этом заявил Александр Яцунь, председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования и науки.

Профсоюз работников образования Киева обращается к Генпрокуратуре, к Министерству внутренних дел взять под личный контроль вопросы применения меры пресечения для мужчину, который избил учителя лицея – вместо домашнего ареста применить содержание под стражей.

Отметим, что профсоюз работников образования Киева объединяет 154 тысячи педагогов столицы. Это воспитатели, учителя, преподаватели, студенты и непедагогические работники.

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"От имени всех работников образования, а лицей №157 входит в профсоюзы, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, в МВД взять под личный контроль досудебного расследования вопрос применения меры пресечения – вместо домашнего ареста применить содержание под стражей", - сказал Яцунь.

Он также настаивает, что необходимо дополнить закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия булингу" о признании булингом жестоких действий родителей в отношении педагогических работников.