Украина Сильные снегопады и метели: в Украину идет ненастье с Балкан

2019-01-22 19:00 249

В большинстве регионов Украины ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 15-20 м/с.

В Украине в ближайшие сутки ухудшится погода. Активные атмосферные фронты с Балкан принесут снегопады, которые временами будут переходить в дождь. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр во вторник, 22 января.

Так, в Винницкой области, а днем и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях прогнозируется значительный снег; в южных регионах и Днепропетровской области днем снег с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (только ночью в восточной части без осадков). На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 7-13° мороза, на Левобережье до 17°, днем 2-7° мороза; в южных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 23 января ночью ожидается умеренный снег, днем – значительный снег и порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель. На дорогах гололедица. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.

А 24 января в Украине ночью на Левобережье прогнозируется умеренный снег, в Сумской, Харьковской и Луганской областях местами значительный снег, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей – мокрый снег и дождь; на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 2-7° мороза; в Днепропетровской и Кировоградской областях в течение суток от 4° мороза до 1° тепла; в Донецкой и Луганской областях ночью 1-6° морозу, днем около 0°, в южной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 6-11°.

В Киеве 24 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.



Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на этой неделе. Синоптики прогнозировали снегопады и морозную погоду на большинстве территории страны.