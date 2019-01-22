Украина Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

2019-01-22 19:30 195

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины. Торжественная церемония прошла на приеме по случаю Дня Соборности Украины.

"Ваше святейшество, позвольте обратиться к вам со словами большого уважения. Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа, и поэтому я принял решение присвоить вам высокое звание Героя Украины. Я подчеркиваю, что ваша награда абсолютно заслужена. Подчеркиваю, потому что в условиях, когда на моей каденции звание Героев (Украины, - ред.) присвоено героям Небесной сотни и военным-героям, которые защищают украинскую землю, важность ваших поступков отнюдь не меньше, чем события на фронте", - заявил Порошенко во время вручения награды.

Вместе с тем он подчеркнул, что патрирах Филарет всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу и "при атеистическом советском режиме боролся за право людей верить в Бога".

Также украинский президент напомнимл, что во времена независимости Филарет приложил огромные усилия для предоставления Украине Томоса об автокефалии.

"Поразителен ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что "там, где два украинца, там три гетмана" - это не про нас, что украинцы способны объединяться", - отметил Порошенко.