Украина Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

2019-01-22 19:30 195

 

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины. Торжественная церемония прошла на приеме по случаю Дня Соборности Украины.

"Ваше святейшество, позвольте обратиться к вам со словами большого уважения. Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа, и поэтому я принял решение присвоить вам высокое звание Героя Украины. Я подчеркиваю, что ваша награда абсолютно заслужена. Подчеркиваю, потому что в условиях, когда на моей каденции звание Героев (Украины, - ред.) присвоено героям Небесной сотни и военным-героям, которые защищают украинскую землю, важность ваших поступков отнюдь не меньше, чем события на фронте", - заявил Порошенко во время вручения награды.

Вместе с тем он подчеркнул, что патрирах Филарет всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу и "при атеистическом советском режиме боролся за право людей верить в Бога".

Также украинский президент напомнимл, что во времена независимости Филарет приложил огромные усилия для предоставления Украине Томоса об автокефалии.

"Поразителен ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что "там, где два украинца, там три гетмана" - это не про нас, что украинцы способны объединяться", - отметил Порошенко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так

2019-01-22 22:15 111

Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ

2019-01-22 18:04 1032

фото Порошенко в ермолке помолился у Стены Плача в Иерусалиме

2019-01-22 11:43 561

Филарет подтвердил, что новая православная церковь поддерживает связь с СБУ

2019-01-21 13:14 588

Еще новости в разделе "Украина"

Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

2019-01-22 19:30 195

Сильные снегопады и метели: в Украину идет ненастье с Балкан

2019-01-22 19:00 249

В Украине появились новые схемы заработка на владельцах евроблях

2019-01-22 18:00 279

Нарколог по делу Зайцевой сделала несколько заявлений

2019-01-22 17:00 366
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины 2019-01-22 19:30 195
Сильные снегопады и метели: в Украину идет ненастье с Балкан 2019-01-22 19:00 249
В Украине появились новые схемы заработка на владельцах евроблях 2019-01-22 18:00 279
Нарколог по делу Зайцевой сделала несколько заявлений 2019-01-22 17:00 366

Лента

22:15 Эксперт: с Томосом у Порошенко что то пошло не так
22:00 Сборная Украины находится на самой высокой за 4 года позиции в рейтинге ФИФА
21:30 Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту
21:00 Никаких федераций и особых статусов не будет – Порошенк
20:30 Предложили продлить контракты: Климкин рассказал об итогах переговоров по газу
20:00 Роналду оштрафовали почти на €19 миллионов и присудили 23 месяца тюрьмы
19:30 Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины
19:00 Сильные снегопады и метели: в Украину идет ненастье с Балкан
18:30 Пожар на кораблях в Керченском проливе: суда вскоре могут затонуть
18:04 Иерусалимский патриарх отказал Порошенко, но встретился с делегацией УПЦ