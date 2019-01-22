Мир Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту

2019-01-22 21:30 159

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против общей валюты в союзном государстве с Россией.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил Лукашенко.

"Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - добавил он.