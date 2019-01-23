Мир Разведка США предупреждает о росте угроз России и Китая

2019-01-23 15:14 90

Усилия России по расширению собственного влияния, а также модернизация вооруженных сил Китая обозначены в качестве основных угроз национальным интересам США.

Об этом отмечается в свежем отчете National Intelligence Strategy, который публикуется Нацразведкой США каждые четыре года.

Россия и Китай обозначены в отчете в качестве «традиционных противников», которые стремятся воспользоваться ослаблением существующего миропорядка, а также изоляционистскими процессами, происходящими на Западе.

«Мы стоим перед значительными изменениями в стране и мире. И должны быть готовы к вызовам XXI века», - предупреждает директор Нацразведки США Дэн Коутс.

Дэн Коут в качестве рекомендаций посоветовал улучшить координацию между 17 американскими разведками, добавить прозрачность в их работе и соответственно повысить доверие общества, а также активнее использовать инновации.

Среди других основных угроз в отчете Нацразведки США обозначены стремление КНДР создать собственное ядерное оружие, рост киберугроз в мире, а также глобальная политическая нестабильность.

Игорь ШЕВЫРЕВ.