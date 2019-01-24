Мир Трамп добился судового запрета трансгендерам служить в армии США

2019-01-25 22:12 177

Верховный суд США разрешил администрации Трампа приступить к реализации плана, который ограничивает службу в армии для трансгендеров.

Как сообщает Politico, указанное постановление отменяет решения нижестоящих судов, которые не позволяли министерству обороны США осуществить этот план.

В то же время Верховный суд отказался принимать на рассмотрение дела по этому вопросу, в связи с чем их рассмотрение продолжится в нижестоящих судебных инстанциях.

Напомним, в марте 2018 года Трамп заявил, что одобряет предложение занимавшего на тот момент пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса ограничить прием на службу в ВС США трансгендеров, страдающих гендерной дисфорией (состояние, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины).

Сама по себе легализация трансгендеров стала возможной в американской армии благодаря решению федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде. Они заблокировали указ президента Трампа, который запрещает этим представителям секс-меньшинств служить в армии.