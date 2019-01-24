Украина Украина вошла в тройку лидеров по нарушению Евроконвенции по правам человека

2019-01-25 16:28 243

Чаще всего признавались нарушения со стороны России (238 решений суда) и Турции (140 решений). Увы, наша страна заняла в этом антирейтинге третье место.

Европейский суд по правам человека в течение 2018 года вынес 86 решений, в которых признается нарушение Украиной не менее одной статьи Европейской конвенции по правам человека. Об этом сказал председатель Суда Гвидо Раймонди на пресс-конференции в Страсбурге.

Как сообщает Европейская правда, по этому показателю Украина заняла третье место среди государств-членов Совета Европы.

Среди юридически признанных нарушений со стороны Украины чаще всего речь шла о нарушении "права на свободу и безопасность" (45 решений). Это касается, в частности, незаконных задержаний граждан.

На втором месте (41 решения) – неоправданно долгое судебное производство. На третьем месте (37 решений) среди нарушений, по которым были вынесены решения в 2018 году – невозможность получить эффективную правовую защиту в национальных судах. В части решений ЕСПЧ констатировал нарушение сразу нескольких статей Конвенции.

В пяти делах, дошедших до финального решения, нарушений со стороны Украины не было найдено.
Стоит отметить, что из-за длительности рассмотрения в ЕСПЧ сейчас преимущественно выносятся решения о нарушениях, имевших место еще до Революции достоинства.

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