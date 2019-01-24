Украина Сутки в снежном плену: в Украине зафиксировали около 1200 ДТП

2019-01-24 19:30 294

В Украине в течение суток случилось 1194 ДТП. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Отмечается, что 46 из этих ДТП - с пострадавшими.

"Погодная ситуация остается сложной. В течение суток на территории страны зафиксировано 1194 дорожно-транспортных происшествия, 46 из которых с пострадавшими. В результате аварий травмированы 55 человек, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают водителей воздержаться от дальних поездок, а в случае необходимости такой поездки - подготовить автомобиль и выбрать наиболее безопасный маршрут.