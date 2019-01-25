Украина В Херсонской области построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию

2019-01-25 12:41 222

Французская компания Total Eren и норвежская компания NBT, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) построят в Херсонской области крупнейшую в Европе ветровую электростанцию.

Об этом стало известно, по результатам подписания соответствующего соглашения, состоявшегося  «на полях» форума в Давосе.

Соответствующие подписи под соглашением поставили глава Total-Eren Давид Корчиа, глава NBT Жоар Викен, а также вице-президент ЕБРР Алан Пилу.

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

Строительство ветроэлектростанции осуществляется в рамках проекта Сиваш.

Норвежская компания NBT обязуется построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году 67 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые будут размещены вдоль северного побережья озера Сиваш.

Французская Total Eren в свою очередь, является независимым производителем электроэнергии (IPP), который разрабатывает, финансирует, инвестирует, строит и эксплуатирует электростанции по возобновляемым источникам энергии в долгосрочной перспективе на глобальном уровне.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти гордится, что присоединился к подписанию соглашения. «Это показывает, что Украина открыта для бизнеса, поскольку проводит реформы в энергетическом секторе уже несколько лет и в перспективе может стать региональным лидером в сфере возобновляемой энергетики», - подчеркнул Чакрабарти.

Общая стоимость проекта Сиваш составляет 400 миллионов евро, из которых европейские компании профинансируют 150 миллионов евро.

Напомним, к настоящему времени Украина является вторым крупнейшим европейским рынком после Греции по размеру инвестиций компаний Total и NBT.

Игорь Шевырев.

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