В Херсонской области построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию

Французская компания Total Eren и норвежская компания NBT, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) построят в Херсонской области крупнейшую в Европе ветровую электростанцию.
Об этом стало известно, по результатам подписания соответствующего соглашения, состоявшегося «на полях» форума в Давосе.
Соответствующие подписи под соглашением поставили глава Total-Eren Давид Корчиа, глава NBT Жоар Викен, а также вице-президент ЕБРР Алан Пилу.
Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.
Строительство ветроэлектростанции осуществляется в рамках проекта Сиваш.
Норвежская компания NBT обязуется построить и ввести в эксплуатацию в 2019 году 67 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые будут размещены вдоль северного побережья озера Сиваш.
Французская Total Eren в свою очередь, является независимым производителем электроэнергии (IPP), который разрабатывает, финансирует, инвестирует, строит и эксплуатирует электростанции по возобновляемым источникам энергии в долгосрочной перспективе на глобальном уровне.
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти гордится, что присоединился к подписанию соглашения. «Это показывает, что Украина открыта для бизнеса, поскольку проводит реформы в энергетическом секторе уже несколько лет и в перспективе может стать региональным лидером в сфере возобновляемой энергетики», - подчеркнул Чакрабарти.
Общая стоимость проекта Сиваш составляет 400 миллионов евро, из которых европейские компании профинансируют 150 миллионов евро.
Напомним, к настоящему времени Украина является вторым крупнейшим европейским рынком после Греции по размеру инвестиций компаний Total и NBT.
Игорь Шевырев.