Украина Ночевали с мертвым в палатке: туристов в Карпатах накрыла лавина

2019-01-26 13:30 261

 

На Раховщине Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий – погиб.

О трагедии сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook. "Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не уходите, потому что похороны очень дорого обходятся". Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы", – рассказал он.

Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса, а потом – вторую, которая накрыла их полностью.

Один из туристов сумел самостоятельно выбраться из-под-снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб.

Им пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом. Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас жизнь туристов в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища.

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