Мир Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку

2019-01-26 14:30 150

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал лидера Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - заявил Лукашенко в телефонном разговоре с Мадуро.

Лидер белорусов подчеркнул,что они тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности. Также Лукашенко добавил, что Венесуэла может рассчитывать их на поддержку.

Кроме того, Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны, сказано в сообщении.

Напомним, что в США призвали американских граждан выехать из Венесуэлы.

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