Мир Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили

2019-01-27 13:00 153

 

Авиация США и Канады поднималась на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как сообщили военные, российские самолеты приблизились к воздушным границам, однако оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

"Самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", - сказано в сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп добился судового запрета трансгендерам служить в армии США

2019-01-25 22:12 651

Представитель Google сделал скандальное заявление о "российском" Крыме

2019-01-24 19:00 933

Визовый режим с Россией: пограничники готовы к биометрическому контролю

2019-01-23 17:00 576

Разведка США предупреждает о росте угроз России и Китая

2019-01-23 15:14 672

Еще новости в разделе "Мир"

Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили

2019-01-27 13:00 153

Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста

2019-01-27 12:30 132

Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3

2019-01-27 11:30 246

Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку

2019-01-26 14:30 609
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили 2019-01-27 13:00 153
Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста 2019-01-27 12:30 132
Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3 2019-01-27 11:30 246
Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку 2019-01-26 14:30 609

Лента

14:00 Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы
13:30 Водителей предупредили о заснеженных дорогах и гололедице
13:00 Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили
12:30 Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста
12:00 Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019
11:30 Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3
11:00 В Минсоцполитики рассказали о пользе субсидий "живыми" деньгами
10:30 Когда отступят морозы: синоптики уточнили свой прогноз
10:00 Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь"
15:00 Трех пленных украинских моряков переводят в "Лефортово" - адвокат