Мир Россия устроила новую провокацию в небе: США и Канада ответили

2019-01-27 13:00 153

Авиация США и Канады поднималась на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом в Twitter сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как сообщили военные, российские самолеты приблизились к воздушным границам, однако оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

"Самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", - сказано в сообщении.