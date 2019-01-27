Мир Появилось видео крушения российского бомбардировщика Ту-22М3

2019-01-27 11:30 249

В сети появилось видео авиакатастрофы российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Об этом сообщили на канале Mash.

На видео видно, как у самолета во время жесткого приземления отрывает носовую часть, после чего бомбардировщик охватывает пламя.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Предварительной причиной катастрофы стал снежный заряд. В результате аварии погибли три члена экипажа, один выжил.